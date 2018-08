Terremoto: Vigili del fuoco Campobasso, decine interventi verifica

CAMPOBASSO 17 AGOSTO - Vigili del fuoco del comando provinciale di campobasso al lavoro dopo le scosse di terremoto di ieri sera. Numerose le chiamate al centralino del 115 per informazioni e richieste di verifiche: 14 a Termoli, 10 a Larino e altrettante a Palata, due a Campomarino, tre a Montenero di Bisaccia, una a Montorio nei Frentani e un'altra a Campobasso.

Altre 26 a Guglionesi con oltre 100 in attesa due in attesa di verifica per Montecilfone. Le verifiche continueranno anche oggi. Sono state istituite due postazioni Unita' di comando locale mobili nei paesi di Guglionesi e Larino a disposizione della popolazione. I vigili del fuoco stanno anche supportando, con un mezzo nautico, i tecnici dell'Anas per una ulteriore verifica dei piloni del viadotto 'Ponte Liscione'. (AGI) Red/Sol