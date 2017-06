Agguato nel Napoletano: ucciso 32enne in auto da sicari a bordo di scooter

Ucciso in auto nel Napoletano da sicari a bordo di scooter. Carabinieri recuperano sul luogo dell'agguato 10 bossoli

TORRE ANNUNZIATA (NA), 05 GIUGNO - Omicidio nella notte a Torre Annunziata (Napoli). Vittima è Alberto Benvenuto Musto, 32 anni, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è giunto cadavere la scorsa notte all'ospedale di Boscotrecase, nel Napoletano. Sul caso indagano i carabinieri di Torre Annunziata che al momento hanno accertato che la vittima, mentre viaggiava a bordo di una Lancia in compagnia di un 33enne (del quale non sono state fornite le generalità), lungo via Roma sarebbe statoavvicinato da due persone in sella a uno scooter e col volto coperto da caschi integrali, che avrebbero iniziato a fare fuoco contro Musto, senza lasciargli scampo. I militari dell'Arma, nel corso di un sopralluogo sul posto, hanno rinvenuto dieci bossoli calibro 9.