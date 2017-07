Terrore, tromba d\'aria in spiaggia a Ostia, 10 feriti

Volano ombrelloni e sdraio colpendo diverse persone in spiaggia

ROMA, 16 LUGLIO - In pochi secondi volano ombrelloni e anche sdraio su una spiaggia del litorale di Ostia e a farne le spese sono stati diversi bagnanti, una decina dei quali hanno fatto ricorso alle cure mediche perche' colpiti dagli oggetti spostati da una improvvisa tromba d'aria.

E' accaduto nel primo pomeriggio, all'improvviso: il vento si e' levato con intensita' e ben presto alcuni ombrelloni aperti si sono sganciati dal supporto e hanno cominciato a volteggiare in aria, colpendo quanti erano in prossimita'. E lo stesso e' stato per alcune sdraio: il vento ha gonfiato la parte in telo, creando un effetto paracadute e quindi spostandole di qua e di la'. Poi, di colpo com'era arrivata cosi' e' cessata la tromba d'aria.E' scattato l'allarme, sul posto sono arrivate alcune autoambulanze, il personale sanitario ha medicato alcuni dei contusi e feriti, per quattro di loro e' stato necessario il trasferimento al vicino ospedale 'Grassi' ma,a parte lo spavento, le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.