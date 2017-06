Terrorismo, arrestato a Crotone un richiedente silo iracheno

CROTONE, 19 GIUGNO - Un richiedente asilo iracheno di 29 anni è stato arrestato dalla polizia per terrorismo. L'uomo, secondo le indagini, avrebbe fatto propaganda per l'Isis provando a convincere alcuni richiedenti asilo del centro Sprar di Crotone a entrare a far parte del sedicente Stato islamico e a compiere atti violenti.

Le indagini, coordinate dalla Dda di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri, sono state condotte dai poliziotti della Digos di Crotone. L’uomo, considerato dagli investigatori persona violenta, è accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione a delinquere. Dall'inchiesta è emerso che il giovane iracheno - che aveva esultato in occasione dell'attentato di Manchester - svolgeva l'attività di proselitismo fornendo notizie, chiarimenti e materiali dell’Isis.

Durante le indagini sarebbe stata captata una conversazione nella quale l’iracheno arrestato riferisce alla sorella che, nonostante qualcuno gli avesse chiesto di rientrare nel suo paese d'origine per prendere parte alla jihad, la sua condivisione ai principi della Jihad lo avrebbe spinto a rimanere in Italia per "redimere gli infedeli", riferendo espressamente che "a queste persone dovrebbe essere tagliata la gola".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine)