Terrorismo: arrestato jahadista a Torino, 13 perquisizioni

TORINO, 28 MARZO - Un 23enne marocchino naturalizzato italiano, Halili Elmahdi, e' stato arrestato dalla Polizia di Stato di Torino con l'accusa di partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico.

Il blitz - coordinato dalla Procura del capoluogo piemontese con il supporto degli uffici di polizia di Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia - ha portato all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Torino e a 13 perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di appartenenti agli ambienti dell'estremismo islamico stanziati nel Nord Italia.Le indagini sono state condotte dalla Digos di Torino e dal Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo esterno dell'Ucigos. Con Halili sono finiti nella rete degli investigatori altri stranieri ed italiani convertiti all'islamismo "attivamente impegnati in una campagna di radicalizzazione e proselitismo condotta soprattutto sul web".I dettagli dell'operazione saranno illustrati in un incontro con la stampa in programma alle 11.00 presso la sala riunioni della questura alla presenza del questore.