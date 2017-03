Terrorismo: arrestato marocchino in Germania. Sospettati legami con l\'Isis

REGGIO CALABRIA, 24 MARZO 2017 - Un uomo di nazionalità marocchina, su cui pendeva un mandato di cattura europeo, è stato arrestato in Germania e consegnato alle autorità portoghesi poichè sospettato di appartenere all'Isis.

Questo è quanto rende noto la polizia giudiziaria tedesca. Il marocchino è attualmente in custodia cautelare ed è stato interrogato nel quadro di un'inchiesta "per l'adesione e il sostegno a un'organizzazione terroristica internazionale (Daesh-Isis)", l'acronimo in arabo e in inglese per il cosiddetto Stato Islamico.

L'uomo ha 63 anni e ha abitato nella regione di Aveiro. Pesanti le accuse a suo carico: "reclutamento e finanziamento del terrorismo". Il 63enne è uno dei due indagati nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo internazionale avviata nel 2015 dalla polizia portoghese.

Secondo la stampa locale, l'uomo sarebbe un ex-poliziotto marocchino che avrebbe ottenuto lo stato di rifugiato in Portogallo nell'ottobre del 2013. In Portogallo avrebbe conosciuto un giovane connazionale di 26 anni, arrestato in Francia nel novembre scorso. All'epoca, le autorità francesi avevano annunciato di aver sventato un attentato "pianificato a lungo" grazie all'arresto di sette persone tra Strasburgo e Marsiglia.

Daniele Basili

immagine da invisible-dog.com