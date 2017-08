Terrorismo, l\'Isis minaccia la città di Roma

ROMA, 25 AGOSTO - Un video pubblicato da Al-Hayat Media Center alcuni estremisti dell’Isis distruggono alcune statue di Gesù. Ciò che spaventa di più l’Italia è che nel filmato è possibile vedere uno di loro, che si identifica con il nome di “Abu Jindal”, che strappa una foto di Papa Francesco mentre pronuncia la frase “ Ricordate questo miscredenti, saremo a Roma”.

Le minacce all’Italia si sono fatte sempre più forti dopo gli attentati avvenuti settimana scorsa in Spagna. Il canale Telegram ha infatti fatto sapere che uno dei prossimi obiettivi è proprio il nostro paese e che l’esecuzione sarà proprio come quella degli ultimi attentati, ovvero attraverso l’utilizzo di veicoli. I lupi solitari sono coloro che sono stati sollecitati per colpire.

A scoprire i diversi messaggi di minacce è stato il sito Site, che si occupa proprio di monitorare l’attività dei jihadisti sul internet. Questo è quello che fa sapere il sito: “Il canale raccomanda ai lupi solitari particolari obiettivi, dopo aver lanciato una minaccia esplicita nei giorni scorsi all'Italia, da colpire con dei veicoli, sia lì che in Belgio e Danimarca”.

“Forse è solo una questione di tempo prima che un attacco del genere si verifichi a Roma. Ma siamo pronti anche a questo” ha fatto sapere Christoph Graf, il capo delle forze che si occupano della difesa del Papa.

Chiara Fossati

immagine da iltempo.it