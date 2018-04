Terrorismo, migrante originario del Gambia fermato a Napoli: progettava un attentato

NAPOLI, 26 APRILE - Un immigrato del Gambia è stato arrestato su richiesta della Procura di Napoli nell'ambito di un'indagine antiterrorismo condotta congiuntamente da polizia e carabinieri. A quanto si è appreso dalle indagini coordinate dalla Procura sarebbe emerso il progetto di un attentato.

Forti, infatti, sarebbero gli indizi di colpevolezza sull’uomo, che risulta aver chiesto asilo politico in Italia, con la pratica per la concessione ancora in stato di valutazione. Ulteriori particolari saranno forniti dal procuratore Melillo in una conferenza stampa convocata per le 11:30 di questa mattina.

Claudio Canzone

Fonte foto: vesuviolive.it