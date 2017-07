Terrorismo, minacciava in Italia: espulso algerino di 48 anni

CATANIA, 9 LUGLIO - Un cittadino algerino si 48 anni è stato espulso dall’Italia, dopo essere stato indagato per discriminazioni razziali e apologia di delitti di terrorismo. L’uomo, Larbi Rouabhia, ospite del Cie di Caltanissetta, è stato rimpatriato ad Algeri con un volo da Roma. Aveva più volte manifestato la sua avversione alla cultura occidentale vantandosi di aver sgozzato molti uomini nel suo Paese e avrebbe minacciato "stragi" in Italia in particolare ai danni di "bambini".

L’algerino aveva avuta una condotta aggressive verso le operatrici ed altre donne ospitate nel centro, in quanto portatrici di comportamenti secondo lui non conformi ai dettami islamici, fatti per i quali è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti e discriminazione razziale. Lo scorso 9 marzo è stato portato al Centro di permanenza per rimpatri di Caltanissetta.



È durante il suo trasferimento verso la struttura che avrebbe minacciato di compiere stragi nel nostro Paese in nome del Califfato. Inoltre, a seguito di approfondimenti sei servizi di Intelligence è emerso che l’algerino risultava titolare di un profilo social sul quale erano stati rinvenuti contenuti pro Stato Islamico e di tenore anti-sciita.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)