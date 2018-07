Terrorismo, Salvini firma l\'espulsione di tre islamisti

ROMA, 4 LUGLIO - "Ho firmato l'espulsione di tre estremisti islamici. Tolleranza zero per chi vuole portarci la guerra in casa". Lo dichiara sulla pagina Facebook, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno Matteo Salvini, postando una foto che lo ritrae mentre firma il decreto di espulsione.

Inoltre, sempre via social, il Ministro ha rinnovato la battaglia sui beni confiscati alla mafia, esprimendo l'intento di ampliare i fondi dell'Agenzia facente funzioni. "Voglio che l'Agenzia dei beni confiscati ai mafiosi triplichi il suo organico, e presto sarò a Palmi, in Calabria, dove 8 appartamenti sequestrati diventeranno un commissariato di Polizia - ha twittato Salvini -. Mafiosi e camorristi sappiano che la pacchia è FINITA. Fuori dall'Italia!", rilanciando l'hashtag #lamafiamifaschifo.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: Matteo Salvini, Tw/Fb