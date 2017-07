Terrorismo: Viminale, espulso marocchino sospetto foreign fighter

ROMA, 18 LUGLIO - Un cittadino marocchino ventiduenne è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di pericolosità sociale.

Lo straniero, arrivato da Amsterdam all'aeroporto di Milano Linate il 9 gennaio scorso, all'esito della procedura di riammissione attivata dall'Olanda, è stato indentificato nonostante avesse fornito false generalità.

Era emerso infatti che l'uomo, con numerosi identità, era destinatario di precedenti decreti di allontanamento ed era stato inserito da un altro Stato nel sistema SIS II per inammissibilità in area Schengen in quanto sospettato di essere un foreign fighter.

Prima che si giungesse al riconoscimento della sua nazionalità si erano eprse più volte le sue tracce. Il 7 luglio scorso è stato rintracciato a Tarvisio e trasferito presso il Centro per rimpatri di Torino per essere rimpatriato verso il Marocco dall'aeroporto di Malpensa in esecuzione di un nuovo decreto di espulsione.

Con questo rimpatrio, salgono a 197 le espulsioni di soggetti legati all'estremismo religioso dal gennaio 2015 ad oggi.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.breaknotizie.it