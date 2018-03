Terzigno, donna uccisa davanti a scuola. Si cerca il marito

TERZIGNO, 19 MARZO 2018 - Una donna di 31 anni, Immacolata Villani, è stata uccisa a colpi di pistola davanti a una scuola elementare a Terzigno, in provincia di Napoli. La donna aveva appena accompagnato la figlia a scuola quando, all'uscita, si è intrattenuta a parlare con un uomo che l'avrebbe uccisa.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la vittima era salita in auto, dove sembra ci fosse un'altra donna con lei, quando è stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter che le ha intimato di scendere perché dovevano parlare. Poco dopo, mentre discutevano sotto la pioggia, si è sentito uno sparo e l'assassino è scappato a bordo di uno scooter grigio.

Sul posto sono in corso i rilievi di Carabinieri e Scientifica, ma i sospetti sono tutti concentrati sul marito della donna, attualmente ricercato, che aveva lasciato da poco. Secondo quanto riferito dal sindaco della città all'Ansa, l'uomo avrebbe lasciato una lettera in cui annunciava le sue intenzioni omicide.



Immacolata Villani era ritronata a casa del padre dopo l'avvio delle procedure di separazione dal marito. I due non vivevano più assieme dallo scorso 4 marzo, quando una discussione in presenza della figlia si trasformò in un episodio di violenza al quale - secondo la denuncia presentata ai Carabinieri - avrebbe preso parte attivamente anche la suocera di Immacolata.

La salma della donna è stata portata via tra gli applausi dei presenti.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it