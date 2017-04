Terzo Bass raduno del Gruppo Spillo il Bassotto. Date e programma dell\'evento

LIDO DI CAMAIORE, 30 APRILE - Bassotti di tutta Italia iniziate a scaldare le vostre zampine perché il 15, 16, e 17 settembre si terrà il terzo Bass raduno del Gruppo Spillo il Bassotto. Tre giorni di allegria, nuove conoscenze e spensieratezza che potrete vivere nel "Camping Versilia Mare" a Lido di Camaiore, accompagnati rigorosamente dai vostri bipedi umani.

Saranno moltissime le attività ludico-ricreative che i fondatori del Gruppo Spillo, Franca Favilla e Marco Mereta, stanno pianificando affinché il week end si trasformi in un'esperienza senza eguali.

Il programma definitivo del Raduno è in fase di elaborazione finale, ma l'organizzatrice Franca Favilla ha rilasciato in anteprima qualche anticipazione alla nostra testata: "Per ora posso dirvi che non mancheranno momenti di svago, passeggiate nelle zone limitrofe al camping e nelle aree della struttura, tanti giochi nell'area ricreativa, momenti di socializzazione per i nostri Bassotti, piccole gare a premi, sfilata a cui possono partecipare nelle varie categorie tutti i pelosi del Bass Raduno, proiezione di video che raccontano la storia del gruppo e i protagonisti saranno ovviamente i nostri amati amici Bass, e all'ultimo giorno il taglio della mega torta offerta dagli amministratori. Gli accompagnatori potranno divertirsi con i loro amici a 4 zampe e conoscere di persona gli altri membri del Gruppo Spillo, nonché degustare le prelibatezze preparate dalla signora Rossella, titolare del Camping Versilia".

Franca, inoltre, rende noto che verrà effettuata una raccolta solidale di alimenti che verrà devoluta ad all'associazione "Uno per tutti, tutti per loro", che si occupa di cani abbandonati con problemi di deambulazione. Marco Mereta tiene a precisare, invece, che sarà previsto anche il lancio di un palloncini bianchi, uno per ogni cane del Gruppo che è salito sul Ponte dell'Arcobaleno.

Ricordiamo ai lettori, che i fondatori Franca Favilla e Marco Mereta hanno creato il gruppo in memoria del loro Bassotto Spillo con lo scopo di condividere esperienze, fotografie, e confrontarsi con i membri iscritti su temi che riguardano attività ricreative, problematiche comportamentali e situazioni più allegre e spensierate. Il Gruppo - presente sul social network Facebook - non è un'associazione, non ha fini di lucro e tutte le iniziative solidali che vengono messe in pratica dagli amministratori (Franca Favilla, Marco Mereta) e moderatori (Luisa Millo, Antonella Di Martino, Cristiana Calderoni, Dorina Cibati, AnnaMaria Epifani, Giorgia Ponzo, Cinzia Marangoni, Carlo Lisei, Sara Pulvirenti, Claudia Fornaciari) sono gestite con la massima trasparenza e con il solo intento di aiutare pelosi e bipedi in difficoltà.

Aaron