Tesla entra nel mercato del trasporto merci con un Tir elettrico

ROMA, 18 NOVEMBRE - Tesla comincerà nel 2019 la produzione di un tir elettrico chiamato Tesla Semi, che secondo il CEO Tesla Elon Musk "è migliore sotto ogni punto di vista" rispetto ai tir tradizionali.

Il veicolo percorrerebbe 800 chilometri con una sola ricarica anche a pieno carico (36 tonnellate). Sarà inoltre dotato del sistema Autopilot, che permette di mantenere una determinata velocità, rallentare nel traffico e assicurare la permanenza nella propria corsia.

Una delle prime aziende che testerà il prodotto Tesla sarà il colosso americano della distribuzione Walmart: "Abbiamo una lunga tradizione nel testare nuove tecnologie e siamo contenti di essere fra i primi e testare i nuovi veicoli Tesla” ha evidenziato l'azienda.

L'autoarticolato può essere prenotato con un anticipo di 5 mila dollari, ma non è stato ancora reso noto il prezzo finale.

Presentata durante l’evento anche un’auto sportiva chiamata Radster 2, un aggiornamento della Roadster presentata nel 2008: va da zero a cento in 1,9 secondi per una velocità massima di 402 chilometri orari e un’autonomia di mille chilometri.

L’automobile arriverà nel 2020 e il prezzo di listino di partenza sarà di 200mila dollari, con una possibile prenotazione immediata che ammonta a 45mila dollari.



Federico Ferro

fonte immagine lastampa.it