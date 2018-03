Tesla, richiamate 123mila Sedan Model S

NAPOLI, 30 MARZO – Sono 123mila le vetture sedan Model S fatte rientrare “alla base” da Tesla: tutte quelle prodotte prima del 2016. Il richiamo non è stato ordinato da organismi di controllo, ma è frutto di una scelta volontaria della società di Elon Musk, che in una e-mail inviata a tutti i clienti ha spiegato le ragioni della decisione.

L’azienda sarebbe venuta a sapere di un’anomala corrosione dei bulloni del servosterzo, in particolar modo in climi molto freddi. Questa sarebbe suscettibile di causare guasti al servosterzo stesso, rendendo meno agevole la guida soprattutto a basse velocità o in fase di parcheggio.

Stando a quanto affermato da un portavoce dell’azienda, il difetto sarebbe dovuto a pezzi consegnati da un fornitore terzo e non sarebbe imputabile direttamente a Tesla.

La notizia, tuttavia, arriva in uno dei momenti più delicati per il colosso di Elon Musk: il National Transportation Safety Board, agenzia investigativa indipendente del governo USA competente in materia di incidenti aerei, navali, ferroviari e, talvolta, anche stradali, ha infatti annunciato un’indagine su un sinistro mortale che ha coinvolto una Tesla Model X.

Sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori, in particolare, sarebbe il sistema di guida automatica. L’azienda non ha comunicato se il veicolo fosse sotto il controllo del conducente o in modalità “autopilot”, ma ha reiteratamente sottolineato come, proprio con il pilota automatico inserito, oltre 85mila volte veicoli Tesla abbiano attraversato il medesimo segmento autostradale in passato, senza alcun tipo di incidente.

La Tesla Model S è un’automobile ad alimentazione elettrica. Fu presentata per la prima volta nel 2009, al Salone dell’auto di Francoforte, ma è disponibile in commercio dal 2012.

Paolo Fernandes

Foto: alessandriaoggi.it