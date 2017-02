Test missilistico Corea del Nord: richiesta riunione Onu da Usa, Giappone e Sud Corea

TOKYO, 13 FEBBRAIO - Pyongyang ha confermato di aver effettuato il test di un missile balistico a medio-raggio capace di trasportare una testata nucleare ed ha rilevato che tale test ha avuto successo.

Le prime valutazioni del Comando di Stato maggiore sudcoreano riportano che il vettore è stato valutato come "un Musudan a gittata intermedia modificato e possibilmente dotato di motore a combustibile solido". Gli stessi nordcoreani hanno poi confermato di aver utilizzato tale combustibile. Questo lascia intendere che il Nord stia puntando ai missili intercontinentali dato che il combustibile solido ne è uno dei requisiti essenziali.La “provocazione” è andata a segno, scatenando le risposte immediate di Giappone e America. Un'iniziativa "assolutamente intollerabile", ha tuonato il premier nipponico Shinzo Abe in una video dichiarazione insieme a Trump dalla sua residenza privata in Florida, preannunciando una protesta formale all'Onu contro la violazione sistematica degli obblighi contenuti nelle numerose risoluzioni a carico di Pyongyang per i test balistici e nucleari.Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu dovrebbe tenere una riunione di emergenza già questa mattina, dopo la richiesta urgente di Usa, Giappone e Corea del Sud.Il capo di gabinetto del governo giapponese, Yoshihide Suga, ha inoltre dichiarato che il Giappone chiederà alla Cina di esercitare pressioni su Pyongyang e di agire «costruttivamente» come membro del Consiglio di Sicurezza.

Giulia Piemontese