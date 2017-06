Tex torna ad essere un fuorilegge nel nuovo annual Bonelli

ROMA, 20 giugno - “Il magnifico fuorilegge” non è il remake del film western del ’51 diretto da William Russel, ma il nuovissimo “Texone” della Bonelli da oggi in tutte le edicole.

A farci salire stavolta a cavallo di Dinamite sono due maestri della “nona arte”: l’equilibrato sceneggiatore Mauro Boselli e il meticoloso disegnatore Stefano Andreucci. Da loro ci si sarebbe potuto aspettare di tutto e così è stato, visto che “Il magnifico fuorilegge” proietta il lettore del terzo millennio in un’avventura che fa (ri)scoprire l’origine di Tex, ricercato dalla legge come la prima volta in cui apparve nelle edicole di quel lontanissimo 1948. Fuorilegge ieri e fuorilegge oggi, ma solo per una stupefacente trovata creativa che per questo “annual”, di Tex conferma i suoi tratti caratteristici di prestante pistolero, oltre che di uomo risoluto e dal fermo codice morale. Né ranger, né capo dei Navajo, ma solo un Tex Willer giovanissimo che, “Satanasso!”, saprà ancora stupirvi.

Maurizio LOZZI