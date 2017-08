Texas, l\'uragano Harvey provoca blackout e diversi feriti

AUSTIN, 26 AGOSTO - L’uragano Harvey è arrivato sulle coste del Texas e dopo poche ore ha provocato diversi blackout nelle città e diversi feriti. Nonostante i diversi danni le autorità hanno abbassato il livello della potenza della calamità da quattro a tre su cinque. Nei giorni scorsi i paesi che secondo le previsioni sarebbero stati quelli più colpiti sono stati evacuati.

Harvey sembra aver colpito in particolare il centro industriale Corpus Christi, sulla costa di Copano Bay in cui vivono circa trecentomila abitanti. È proprio qui che si sono registrati diversi ferimenti causati dal crollo delle strutture e tutti, uno in gravi condizioni, sono stati trasportati in ospedale. Il paese sembra essere diventato fantasma.

Le previsioni per i prossimi giorni sono di circa sessanta centimetri di pioggia e anche il livello del mare potrebbe innalzarsi. Questo potrebbe causare numerosi danni.

Il presidente Donald Trump ha rassicurato la popolazione affermando che sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e che si recherà in Texas all’inizio della prossima settimana.

Chiara Fossati

immagine da corrieredellasera.it