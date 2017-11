Texas, spari in chiesa: 26 morti. Trump: "Killer uno squilibrato"

WASHINGTON, 6 NOVEMBRE - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definisce un atto “malvagio” la sparatoria avvenuta ieri in Texas, all’interno di una chiesa a Sutherland Springs. Sono 26 le persone morte a seguito della furia omicida del killer, presumibilmente identificato in Devin Kelley 26enne residente in una contea vicina. L’assalitore ha aperto il fuoco ancora prima di entrare in chiesa e poi ha continuato all’interno, uccidendo 26 partecipanti alla funzione, di età compresa tra i cinque e i 72 anni.



Trump, direttamente da Tokyo, prima tappa del suo tour asiatico, ha affermato: “Non possiamo tradurre in parole il dolore che proviamo. Meglio, restiamo uniti e attraverso le lacrime, restiamo forti”. “La sparatoria in Texas - ha poi proseguito - è stata compiuta da un individuo che aveva enormi problemi mentali, semplicemente uno squilibrato".

Da quanto appreso, l’autore della strage, dopo aver aperto il fuoco sui fedeli, si accingeva a lasciare la chiesa ma uno dei presenti sarebbe riuscito a sparargli alcuni di pistola. L’offender è stato trovato privo di vita all’interno dell’automobile con la quale sarebbe arrivato a Sutherland Springs. Non è ancora chiaro se sia morto a causa dei colpi ricevuti o se si sia suicidato.

Ignaro il movente della strage, mentre continua a farsi sempre più largo l’ipotesi che l’assalitore fosse un ex militare. Sarà compito degli investigatori fornire delle risposte, indagando sulla vita del killer e se questi possa aver agito in preda a disturbi mentali - come ipotizzato da Trump - o se con freddezza, razionalità e senza la minima empatia.

Luigi Cacciatori

Immagine da tgcom24.mediaset.it