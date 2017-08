Texas, uragano Harvey peggiora: cinque vittime

HUSTON, 28 AGOSTO - Il bilancio delle vittime provocate dalla furia devastante dell’uragano Harvey che sta colpendo in questi giorni il Texas è salito. I morti sono infatti almeno cinque, ma si pensa che possa peggiorare ancora.

La potenza di Harvey, che nei giorni scorsi si pensava si stesse affievolendo, in realtà sta peggiorando nelle ultime ore. I danni più ingenti sono stati provocati a Huston, la capitale dello stato americano. I due aeroporti sono stati chiusi e anche l’ospedale è stato evacuato. Le persone intrappolate sono invece state invitate dalle autorità a spostarsi sui tetti delle abitazioni, così che i soccorsi possano vederle.

Sui social continuano a diffondersi gli appelli dei dispersi che lasciano indirizzo e numero di telefono così che i soccorritori possano trovarli più facilmente.

I soccorsi sono in azione giorno e notte per cercare di salvare più persone possibili ma ci sono alcune zone che anche per i soccorritori rimangono ancora inaccessibili a causa del livello dell’acqua troppo alto.

Greg Abbott, governatore del Texas, ha affermato durante un’intervista a Fox News Sunday che la situazione è molto grave e che continuerà a peggiorare molto velocemente. Ha inoltre voluto ringraziare il presidente Donald Trump, che non ha aspettato a proclamare lo stato di calamità naturale. In questo modo sono stati resi disponibili quasi subito i fondi di emergenza.

Chiara Fossati

immagine da quotidiano.net