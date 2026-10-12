TFR ex Consorzi di Bonifica: Gallo incontra Inps Calabria per il Fondo di Garanzia

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La questione del TFR e delle spettanze arretrate per gli ex lavoratori dei Consorzi di Bonifica in Calabria è al centro di un intenso confronto tra la Regione e l'Inps. L'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, ha incontrato i vertici dell'Istituto di previdenza per fare il punto sull'accesso al Fondo di Garanzia, uno strumento che può garantire il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime mensilità non corrisposte.

All'incontro hanno partecipato il direttore regionale Inps Calabria, Giuseppe Greco, il dirigente di Area Alessandro Docimo e il vicario del direttore regionale nonché direttore provinciale di Cosenza, Angelo Maria Manna. La presenza di quest'ultimo ha permesso di approfondire le situazioni specifiche dell'Alto Ionio cosentino e dell'Alto Tirreno cosentino, aree particolarmente colpite dalla vicenda.

Un confronto per dare risposte concrete ai lavoratori

L'assessore Gallo ha sottolineato l'importanza di un dialogo diretto con l'Inps per offrire informazioni certe e procedure rapide ai lavoratori coinvolti. "Abbiamo voluto approfondire direttamente con l'Inps una questione molto sentita", ha dichiarato, "perché è importante che i lavoratori possano contare su informazioni certe e su procedure rapide". Le rassicurazioni ricevute dal direttore Greco confermano la piena attenzione dell'Istituto verso i lavoratori e le loro famiglie. Gallo ha assicurato che continuerà a seguire la vicenda fino alla completa definizione delle posizioni.

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Da parte sua, il direttore regionale Giuseppe Greco ha spiegato che l'Inps ha piena contezza della situazione e che le sedi competenti sono state sensibilizzate. "Non registriamo criticità di carattere organizzativo o operativo", ha affermato. "Le strutture territoriali sono pronte a prendere in carico le istanze non appena saranno presentate e, una volta verificati i requisiti previsti dalla normativa e la completezza della documentazione, a procedere alla loro definizione e all'erogazione delle somme spettanti".

Il Fondo di Garanzia: tutele e ambito di intervento

Nel corso dell'incontro è stato approfondito l'ambito di applicazione del Fondo di Garanzia. Questo strumento, nei casi previsti dalla legge, oltre al TFR può assicurare anche il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non corrisposte dal datore. Le condizioni e i limiti sono stabiliti dalla normativa vigente, ma la possibilità di accedere a tali tutele rappresenta un sostegno fondamentale per i lavoratori e le loro famiglie.

L'assessore Gallo ha voluto rimarcare la collaborazione istituzionale con l'Inps: "Con la direzione regionale dell'Inps esiste da tempo un confronto costante e proficuo, che anche in questa occasione ha consentito di affrontare con immediatezza una questione delicata e di particolare rilevanza sociale". Ha poi aggiunto: "È un metodo di collaborazione istituzionale che ha già prodotto risultati importanti su numerosi temi e che intendiamo continuare a valorizzare, nell'interesse dei cittadini e dei territori calabresi".

Infine, l'assessore ha ribadito l'impegno della Regione: "Il nostro impegno resta quello di seguire con attenzione ogni passaggio e di fare tutto quanto è nelle possibilità della Regione affinché i lavoratori possano vedere riconosciuti, nel più breve tempo possibile, i propri diritti".

Prossimi passi e monitoraggio della situazione

La Regione Calabria continuerà a monitorare l'evolversi della vicenda, mantenendo aperto il canale di comunicazione con l'Inps. L'obiettivo è garantire che tutti gli aventi diritto possano presentare le istanze e ottenere le somme spettanti in tempi contenuti. I lavoratori interessati sono invitati a rivolgersi alle sedi Inps competenti per informazioni dettagliate sulle procedure e sui requisiti di accesso al Fondo di Garanzia.