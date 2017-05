Thailandia, bomba in ospedale: almeno 20 feriti

BANGKOK, 22 MAGGIO - È di almeno 20 persone ferite il bilancio di un'esplosione di una bomba in un ospedale di Bangkok. Stando a quanto si apprende, la paternità dell'attacco non è ancora stata rivendicata, e sembra che i soggetti coinvolti dalla detonazione abbiano riportato ferite non gravissime.

"Si è trattato di una bomba. Abbiamo trovato i pezzi usati per costruirla”, ha riferito a Reuters Kamthorn Aucharoen, comandante della polizia locale. La vicenda è accaduta questa mattina all'interno della sala d'aspetto dell'ospedale Phra Mongkutkhlao, e più precisamente in una stanza dove erano in fila molte persone in attesa di cure mediche. Dalle dichiarazioni dei media locali risulta probabile che fossero presenti anche alcuni ex ufficiali delle forze armate.

Per motivi precauzionali e per consentire alle forze dell'ordine di svolgere i dovuti accertamenti, l'ingresso del nosocomio è stato bloccato e gli agenti hanno transennato l'intera area. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza nel tentativo di ricostruire con precisione quanto accaduto oggi, giornata in cui ricorre il terzo anniversario del colpo di stato con cui la giunta dell'attuale primo ministro Prayuth Chan-ocha prese il potere dopo sei mesi di proteste di piazza contro il precedente governo di Yingluck Shinawatra.

Luigi Cacciatori

Immagine da sky.tg24.it