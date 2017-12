The Wall arriva a Catanzaro! "Giovanni Ratta' e Alessandra Cosentino"

CATANZARO, 24 DICEMBRE - Giorno, 22 dicembre, Giovanni Ratta' e Alessandra Cosentino hanno partecipano alla trasmissione The Wall in onda su canale 5 condotta da Gerry Scotti.

Sono state scelte 49 coppie su 15.000 provini, e tra queste i due ragazzi di Catanzaro. Giovanni, vigile del fuoco, ci racconta emozionato che il provino è avvenuto, perché si trovava a Roma al Bambin Gesù per il figlio più piccolo che a causa di un incidente domestico si è arrecato un danno all' occhietto sinistro.La moglie Alessandra,al provino indovinando 8 domande su 10 ha fatto sì che superassero il primo step... E proprio nel giorno del suo compleanno, il giovane Catanzarese, riceve la chiamata da The Wall!!!La puntata è stata molto emozionante, e ricca di sorprese. Si è conclusa positivamente per la coppia vincendo oltre 20.000€