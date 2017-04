Theresa May contro il protocollo: in visita in Arabia Saudita senza velo

RIYAD, ARABIA SAUDITA, 5 APRILE - La premier britannica Theresa May, nella sua visita ufficiale in Arabia Saudita, ha deciso di non indossare il velo. La notizia non farebbe scalpore, se non fosse che il Foreign Office aveva avvertito la May, come fa d'altronde con tutte le donne che si recano in visita nell'ultraconservatore regime saudita.

“Indossare abiti discreti e non aderenti, come una mantella lunga e il velo sulla testa”: questo il consiglio del Foreign Office, mentre ben diverso è stato il comportamento della premier britannica. Appena scesa dall'aereo, all'arrivo al King Khalid Airport, la May indossava un tailleur blu scuro, con polsi e caviglie ben coperti (con il protocollo che, in questo caso, ha avuto la meglio), ma senza il velo sui capelli.

Immediata la reazione dei social, con molti utenti che si sono detti “fieri” per come la May abbia dimostrato che “le donne laiche sono libere e uguali”. E immediati sono stati anche i paragoni con donne illustri della politica passata, più o meno lontana: Margaret Thatcher, anche lei in Arabia Saudita nel 1985, indossò un lungo abito scuro e un cappello, a coprire gran parte della testa; l'ormai ex first lady, Michelle Obama, nel 2015 non fu da meno.

Va ricordato, comunque, che non esiste in Arabia Saudita una legge che impone alle donne straniere di adeguarsi alle rigide regole di abbigliamento locali, sebbene la consuetudine abbia spesso spinto a far rispettare una prassi del genere.

Claudio Canzone

Fonte foto: dailystar.co.uk