Tim, ricavi del +5,3% con utile 9 mesi a 1 mld

MILANO, 10 NOVEMBRE - Telecom segna, nei primi nove mesi, un utile di circa 1.033 milioni di euro, dai 1.495 milioni di euro nei primi nove mesi del 2016, scontando oneri netti non ricorrenti per 233 milioni di euro.

Se comparati, l’utile risulterebbe superiore di circa 100 milioni di euro rispetto a quello dello scorso anno; questo è ciò che è emerso da una nota. Il margine operativo lordo (ebitda) è pari a 6.213 milioni, in crescita quasi del 6%, mentre i ricavi sembrerebbero arriva a circa 14.679 milioni di euro, in crescita del 5,3%.

"La trasformazione e semplificazione organizzativa e processiva”, insieme agli sviluppi commerciali e alla crescita del fatturato "consentono al management di confermare in termini organici le guidance già prospettate per l'intero anno 2017 e per l'arco di piano” con una crescita compatta dell’ebitda “low sigle digit” e una generazione di cassa utile per ridurre il rapporto che c’è tra indebitamento finanziario netto rettificato ed ebitda reported, che nel 2018 è previsto al di sotto di 2,7.

Alessio De Angelis