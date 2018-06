Times, il singolo di The Leading Guy che ha conquistato Davidoff esce negli store e su Vevo

MILANO, 30 GIUGNO - Times, il singolo di The Leading Guy, scelto dal famoso brand Davidoff per l'attuale campagna pubblicitaria Zest For Life, è finalmente disponibile negli store e su Vevo con un videoclip inedito. Il singolo, pubblicato da VignaPR / Sony Music Italy, punta, senza deviazioni, verso un suono incisivo e un impasto armonico pieno di colori.

È un atto d'amore dichiarato verso la musica, appunto, quella che salva la vita e ti fa cantare con più convinzione: un carattere in cui Simone Zampieri, cantautore cresciuto artisticamente in Irlanda, dove ha vissuto per un lungo periodo, attenua le sue sfumature più melanconiche e si immerge in una coralità condivisa con moltissimi amici, da Taketo Gohara alla produzione (Vinicio Capossela, Negramaro, Motta) ad Alessandro "Asso" Stefana alle chitarre, Filippo Pedol al contrabbasso, Mauro Ottolini ai fiati e Sebastiano De Gennaro alla batteria e percussioni.La lingua è quella più adatta ad un pop di ampio respiro, l'inglese: espressione naturale, mai forzata, per il giovane cantautore, che con Times vuole soprattutto "raccogliere le forze" per spiccare un volo decisamente senza rete.Questo brano le annoda fra di loro: ha una melodia accattivante, che si propaga in fretta, e una ricchezza di toni, che gli permette di respirare a lungo, di arrivare un po' ovunque.La musica colora il mondo e lo fa risuonare, proprio grazie a pezzi come questo e a chi li concepisce. The Leading Guy ha messo a frutto anni di scrittura e di canzoni ed è pronto a ripartire, verso nuove e più movimentate avventure.Il nuovo videoclip che accompagna il singolo ha come protagonisti due giovani sconosciuti, uno sguardo rubato e il desiderio di seguire il proprio istinto. Le immagini firmate da Stefano Poggioni, si snodano attraverso una rincorsa fisica ed emotiva ad un autobus tra le colline di provincia, metafora di un desiderio che va inseguito per diventare reale. Un video dal sapore cinematografico che, con la semplicità di una storia comune, vuole raccontare l'imprevedibilità, fatta di occasioni e di scelte. La voglia d'essere felici va spesso inseguita, perché a volte dopo una salita si trova qualcosa di prezioso, per cui sia valsa la pena mettersi in gioco.