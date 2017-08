Tiro a volo: Rossetti argento nello Skeet agli Europei di Baku

REGGIO CALABRIA, 1 AGOSTO 2017 - Non è bastata una grandissima prestazione per regalare all'Italia il gradino più alto del podio nella gara di Skeet degli Europei di tiro a volo, a Baku. Dopo l'oro nella nella prova a squadre femminile di ieri, è toccato a Gabriele Rossetti regalare la medaglia argento alla nazionale azzurra nella gara maschile di oggi. Medaglia d'oro il ceco Milos Slavicek.

Rossetti, oro alle olimpiadi di Rio 2016, ha lottato con tutte le sue forze per quel titolo che il papà Bruno ha vinto 4 volte, due per la Francia e 2 per l'Italia.

Ottima la prestazione di Gabriele Rossetti, nonostante le difficoltà legate al vento nelle due giornate di gara. L'azzurro ha sparato alla grande, con 122 punti alla qualificazione. Nulla, però, ha potuto nei confrotni di Milos Slavicek, campione iridato junior a Maribor 2009.

Il ventiquattrenne di Pardubice, cittadina a un centinaio di chilometri da Praga, è sempre stato molto lontano dalle grandi finali ma oggi ha trovato la sua giornata di grazia. Dopo essere stato alla pari di Rossetti nelle qualificazioni, sui 60 piattelli del Medals Match per l'oro e l'argento lo ha di raggiunto sul 50 pari per poi superarlo allo spareggio: 11-9 il risultato finale.

Daniele Basili

immagine da oasport.it