Tiziana Cantone, chiesto il giudizio immediato per l\'ex fidanzato

NAPOLI, 06 MARZO – Il pm Alessandro Milita ieri ha chiesto il giudizio immediato per Sergio Di Palo, il fidanzato di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano (Napoli) morta suicida lo scorso 13 settembre dopo la diffusione in rete di alcuni suoi video hard. Le accuse contestate a Di Palo sono: calunnia, in relazione alla denuncia sporta un mese più tardi nei confronti di cinque giovani accusati di avere diffuso i filmati, ma che sarebbero estranei alla vicenda; l’accesso abusivo a dati informatici per aver chiesto a un perito, senza il consenso di Tiziana, di accedere al suo cloud e di togliere alcune chat dalle quali si evinceva che i cinque amici, che nelle settimane successive avrebbe denunciato, non erano responsabili della divulgazione dei filmati; simulazione di reato in riferimento alla falsa denuncia di smarrimento del telefonino fatta da Tiziana nell’aprile del 2015. “Salta quindi l’udienza preliminare a causa dell’evidenza della prova.

Dalla ricostruzione fatta dal pm, che ha indagato con il coordinamento del procuratore aggiunto Fausto Zuccarelli, emerge che Tiziana Cantone e l’ex fidanzato, Sergio Di Palo, pubblicarono diversi filmati porno su un sito di scambisti, da cui successivamente i video furono prelevati e diffusi.

Nella richiesta del pm si spiega che per i primi tre reati Di Palo avrebbe agito in concorso con Tiziana e dunque se la giovane fosse stata in vita sarebbe andata a sua volta a giudizio.

Nelle prossime settimane il gip deciderà se accogliere o respingere la richiesta del pm, che ha depositato anche una relazione di più di 200 pagine per sostenere la sua istanza. Si attende inoltre che un altro gip si pronunci sulla richiesta di archiviazione del reato di diffamazione per i cinque avanzata da Milita nei mesi scorsi.

[foto: ilmattino.it]

Antonella Sica