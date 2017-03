Tiziana Cantone: respinta la richiesta di giudizio immediato per il fidanzato

NAPOLI, 13 MARZO - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Pietro Carola, ha respinto la richesta di giudizio immediato per Sergio Di Palo, fidanzato di Tiziana Cantone, la giovane che si tolse la vita dopo che sul web erano circolati alcuni filmati hard che la riguardavano.

L'accusa per l'uomo è di calunnia: Di Palo avrebbe ingiustamente accusato, in concorso con la fidanzata, cinque persone per aver diffuso i video. Anche Tiziana, se fosse ancora in vita, sarebbe dunque indagata.

La richiesta di non celebrare l'udienza preliminare era stata presentata dal Pubblico Ministero, ma il gip non ha riscontrato l'esistenza dell'evidenza della prova, necessaria ai sensi del codice di procedura penale perche si possa procedere al giudizio immediato, ed ha quindi accolto l'opposizione presentata della difesa.

Gli atti tornano adesso alla Procura. Sarà poi il giudice dell'udienza preliminare a stabilire se disporre o meno il rinvio a giudizio dell'uomo.



Resta intanto ancora aperta anche il fascicolo dell'indagine, separata, per istigazione al suicidio.

Paolo Fernandes



Foto: internapoli.it