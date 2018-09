Tlc: "frequenze 5G" Tim si aggiudica 10 mhz sulla banda 700 mhz

ROMA, 13 SETTEMBRE - Conclusa la prima parte dell'asta per le frequenze 5G messe in gara dal Mise, Tim si aggiudica con un investimento di 680.200.000 euro (importo in linea con la base d'asta fissata a 676.472.792 euro) due dei quattro lotti da 5+5 MHz ciascuno sulla banda 700 MHz (10 MHz in upload e 10 MHz in download), disponibili a partire dal 2022 e validi fino al 2037. Lo rende noto la societa'. Il lotto acquisito rappresenta il massimo aggiudicabile per Tim in base all'attuale normativa Antitrust.

Con questo importante risultato, si legge, Tim amplia la propria disponibilita' di frequenze prioritarie per i servizi 5G; il nuovo spettro si aggiunge, infatti, ai 20 + 20 MHz che TIM ha nelle bande a bassa frequenza 800 MHz e 900 MHz, che gia' garantiscono la fornitura di servizi UBB per una copertura della popolazione di oltre il 98%.