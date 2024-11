“Together To Shop”, i regali di Natale che fanno bene a bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche

Capi di alta moda, occasioni vintage, cosmetica, prodotti per la cura della pelle, accessori, scarpe e non solo. Saranno tanti i prodotti disponibili a “Together To Shop”, il mercatino solidale organizzato da Fondazione TOG - Together To Go in occasione del Natale che si terrà presso la Galleria Amy-d Arte Spazio a Milano in zona Moscova (via Lovanio 6). Da lunedì 25 a sabato 30 novembre 2024, dalle 10 alle 19, sarà possibile scegliere tra una vasta selezione di idee regalo per amici e familiari.

Un gesto che si trasformerà in un aiuto concreto per i bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche di cui Fondazione TOG si prende cura. L’interò ricavato delle vendite sosterrà infatti le attività del Centro TOG Carlo De Benedetti, che ha aperto un anno fa in via Livigno 1 a Milano: un grande polo integrato e all’avanguardia tecnologica, dove le famiglie, in regime di totale gratuità, possono contare su una presa in carico globale. Questa comprende infatti non solo cura e riabilitazione altamente specializzate, ma anche l’accompagnamento educativo nel percorso scolastico e, per i più grandi, la preparazione alla vita professionale e indipendente.

Tra le aziende che hanno scelto di donare gratuitamente i loro prodotti per il mercatino solidale “Together to Shop” ci sono Aeffe, Avenue 67, Benetton, Calzificio Bresciani, Brunello Cucinelli, Casadei, Caudalie, Clan Upstairs, Collistar, Diesel, Etro, Facegym, Faliero Sarti, Ferragamo, FiveFourfive, Fratelli Rossetti, Golden Goose, Gucci, Hoka, Ichendorf Milano, Kaloderma, Limonta Society, Luisa Spagnoli, Manebí, Marta Ferri, MCS, Michael Kors, Midinette, Millefiori Milano, Moncler, Moschino, Nars, Palm Angels, P.A.R.O.S.H., Pijama, Piquadro, Prada, Rose e Lini, Shultz, Tod's, Twin-Set, Uniqlo, Zero Industry, Zielnski & Rozen.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected]