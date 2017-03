Tokyo denuncia: "La Corea del Nord ha lanciato quattro missili"

TOKYO, 6 MARZO - Il governo giapponese tuona, per mezzo del suo portavoce Yoshihide Suga: denuncia il fatto che la Corea del Nord abbia lanciato quattro missili diretti verso il Mar del Giappone, precisamente alle 7.36, ora locale. Sembrerebbe che il test missilistico nordcoreano non abbia provocato danni, ma tre dei quattro missili sarebbero caduti nella zona economica esclusiva nipponica, a duecento miglia dalle acque territoriali.

Tokyo ha immediatamente dato il via alle ricerche dei resti dei missili, portate avanti in queste ore per vie aeree e tramite il lavoro della Guardia Costiera nazionale.

Intanto il premier giapponese Shinzo Abe ha inoltrato una protesta formale nei confronti del governo nordcoreano. E non si è fatta attendere la risposta della Comunità internazionale all'ennesima provocazione di Kim Jong-un, con gli Stati Uniti in prima linea: Washington ha fatto sapere di essere pronta a ricorrere a tutti i mezzi in suo possesso per far fronte a quella che definisce una “minaccia crescente”. Mark Toner, portavoce del dipartimento di Stato, ha sottolineato la gravità dell'accaduto, evidenziando come i lanci violino le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Anche la Corea del Sud ha inteso far sentire la propria voce, dichiarandosi pronta ad un coordinamento operativo al fianco di Usa e Giappone, in risposta ai test missilistici di Pyongyang. Si prospetta così una cooperazione tra Washington, Tokyo e Seul, in vista di ulteriori sanzioni e maggiori pressioni sulla Corea del Nord.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilgiornale.it