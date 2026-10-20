Tommaso Menoncello salta le Autumn Nations Series per un infortunio alla clavicola

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Brutte notizie per il rugby italiano in vista dei test autunnali. Tommaso Menoncello, centro della nazionale azzurra, ha riportato una distorsione alla clavicola durante il match di Champions Cup tra Stade Toulousain ed Exeter. Un infortunio che lo terrà ai box per diverse settimane e che gli impedirà di rispondere alla convocazione di Gonzalo Quesada per le Autumn Nations Series.

Un infortunio arrivato nel momento sbagliato

Il numero 12 veneto, tra i giovani più interessanti del panorama internazionale, era diventato un punto fermo del nuovo corso azzurro. La sua assenza pesa eccome: Menoncello garantisce fisicità, capacità di sfondamento e una lettura del gioco difensivo che difficilmente si trova in un ventiduenne.

Il calendario degli azzurri

L'Italia del rugby di Quesada affronterà il Sudafrica il 7 novembre, l'Argentina il 14 e le Fiji il 21, prima delle finali in programma a Londra nel fine settimana del 28 novembre. Tre sfide di altissimo livello contro i campioni del mondo in carica e due formazioni sudamericane e oceaniche particolarmente insidiose.

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Cosa cambia per Quesada

Senza Menoncello, il ct dovrà ridisegnare la linea dei trequarti. Le alternative non mancano, ma la sensazione è che l'infortunio arrivi in un momento delicato, proprio quando il gruppo stava consolidando automatismi e gerarchie. Sarà fondamentale recuperare al meglio il giocatore per il Sei Nazioni 2025, appuntamento che resta l'obiettivo primario della stagione azzurra.