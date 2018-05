Topi in una scuola a Pavia: chiuso asilo nido per tre giorni

PAVIA, 8 MAGGIO – Riapre questa mattina dopo un ulteriore controllo l’asilo “Vaccari” di Pavia, chiuso da mercoledì a causa della presenza infestante di roditori. Gli insegnanti e altri dipendenti della scuola d’infanzia avevano ritrovato giovedì scorso delle tracce di ratti sui lettini dei bambini. Avvertite subito le autorità l’asilo è stato chiuso per permettere la derattizzazione e la pulizia dell’asilo.

Gli oltre ottanta bambini tra i tre e sei anni sono stati subito trasferiti nell’asilo Santa Teresa. Nessuno di loro è entrato in contatto con i roditori o con i loro escrementi presenti sui lettini. Secondo la stampa locale sono state trovate alla fine sette carcasse di topi di campagna in seguito alla disinfestazione comandata dal settore Istruzione di Pavia. L’assessora all'Istruzione Laura Canale: "Sono molto dispiaciuta per la situazione che si è verificata e per i disagi ai quali sono state sottoposte le famiglie a causa della chiusura della struttura. Non appena siamo stati avvertiti abbiamo preso l'iniziativa e devo dire che gli uffici del mio settore hanno reagito con tempi molto rapidi”.

Federico De Simone

fonte immagine: telepavia.tv