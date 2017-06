Torino, bambino ferito in piazza San Carlo è tornato a casa

TORINO, 13 GIUGNO - Kelvin, il bambino di sette anni, ferito in piazza San Carlo, è stato dimesso dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Il piccolo era rimasto ferito durante gli incidenti avvenuti in piazza San Carlo, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Trasportato d’urgenza in ospedale, per due giorni, a causa di un grave trauma toracico è rimasto in coma. Fortunatamente, a seguito del miglioramento delle sue condizioni di salute, è stato era stato trasferito dal reparto di rianimazione. Oggi, è tornato nella sua abitazione a Moncalieri, comune nei pressi di Torino, con i suoi genitori.

Caterina Apicella