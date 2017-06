Torino, coltivava marijuana sul balcone: denunciato

TORINO, 8 GIUGNO - Coltiva marijuana sul balcone di casa, nel quartiere Santa Rita, a Torino. Un italiano di 36 anni, proprietario dell’appartamento e delle piante, è stato scoperto e denunciato. Le piante erano sistemate su un balcone che si affaccia sulla strada e hanno attirato l’attenzione dei passanti e anche della guardia di finanza del gruppo di Torino.

L'uomo, dipendente di una stazione di servizio, era già noto alle forze dell'ordine per precedenti con sostanze stupefacenti. Quando le fiamme gialle hanno perquisito l’appartamento con l’aiuto delle unità cinofile hanno trovato anche una piccola quantità di hashish. Le piante sono state sequestrate e dovranno essere analizzate per quantificare la percentuale di principio attivo e per capire quante dosi avrebbero potuto fruttare.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)