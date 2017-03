Torino, condannato per violenza sessuale dopo 17 anni

TORINO, 9 MARZO - Si chiude dopo 17 anni in Cassazione a Roma un processo a carico di un uomo, ora definitivamente condannato, per violenze sessuali nei confronti di una ragazzina. La ragazzina si era peraltro suicidata per il dolore e le violenze subite, prima della sentenza di primo grado che aveva condannato il patrigno a 4 anni e 4 mesi di carcere.

La vicenda conferma di fatto i tempi lunghi e le difficoltà della giustizia nell’arrivare alla risoluzione di un procedimento in maniera rapida ed adeguata: una sentenza in primo grado nel 2006 prima del buio giudiziario. Ed una sentenza in secondo grado che arriva solo 10 anni dopo, nel 2016, a 20 giorni dalla prescrizione del processo. Con una condanna peraltro ridotta a 3 anni e 6 mesi.

La parola ‘fine’ è stata scritta ieri dai giudici di legittimità: confermata la sentenza d’appello per inammissibilità del ricorso dell’uomo. Rinviare peraltro gli atti a Torino per un nuovo processo, avrebbe comportato lo scattare (stavolta definitivamente concreto) della prescrizione, rischiando di compromettere le decisioni precedenti nell’arco di dieci anni anomali, sulle quali pesano i limiti e la responsabilità della Procura competente. Con il rischio di uccidere la giovane ragazza una seconda volta.

E’ un barlume di giustizia dinanzi ad una esistenza tragica e travagliata: la ragazza era già stata molestata per sei anni da un suo cugino quindicenne. Di anni allora ne aveva 5. Troppo pochi per l’inizio di un dolore così enorme ed intollerabile. Prima dell’arrivo dal Perù, su invito della madre. Per una vita normale: un lavoro ed una casa. Mai avrebbe immaginato di ripiombare nell’incubo di una nuova ed atroce violenza, finalmente accettata anche dalla magistratura italiana.

foto da: lasicilia.it

Cosimo Cataleta