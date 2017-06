Torino, controlli all'ospedale Molinette per "Nidi di blatte in cucina"

TORINO, 14 GIUGNO - Un'infermiera di pediatria dell'ospedale Molinette di Torino ha scattato la foto di un piatto di riso in bianco in cui all'interno era presente uno scarafaggio. Questo scatto ha dato vita ad una denuncia da parte di Nursing Up, il sindacato.

La querela del sindacato è arrivata all'Als di Torino, in particolare al Servizio Igiene e Alimenti, e immediatamente gli ispettori sono stati mandati sul posto per controllare la situazione.

Ciò che hanno trovato sono alcuni nidi di blatte proprio vicino ai forni all'interno delle cucine dell'ospedale, che sono state chiuse con urgenza. Il caso è stato segnalato in procura, e Vincenzo Pacileo, il procuratore, prenderà in carico il fascicolo e lo valuterà con attenzione.

Intanto, all'interno delle cucine dell'ospedale, dovrà esserci una disinfestazione profonda. Dopodiché queste potranno essere riaperte.

L'azienda che distribuisce i pasti all'ospedale, Città della Salute, sta effettuando i controlli sull'idoneità.

Chiara Fossati

immagine da radio24.it