Torino: mille i feriti, tra i 7 piu\' gravi bimbo e ragazza (Video)

TORINO, 4 GIUGNO – Nella notte della finale di Champions League, Piazza San Carlo era gremita di persone che seguivano la partita dai maxi schermi.

Al momento sono circa mille le persone rimaste ferite in seguito al falso allarme bomba e del boato che si è spigionato nella piazza e che ha scatenato il panico fra i tifosi, circa 30mila, che stavano assistendo al match. Sette i codici rossi, fra cui un bambino, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita per un trauma cranico e toracico, e una ragazza, in prognosi riservata alle Molinette dopo essere stata schiacciata dalla calca."Urlavano e spingevano, ed è cominciato un fuggi fuggi generale", dicono alcuni testimoni, alimentando le prime ricostruzioni che parlavano di allarme attentato. "Sembrava di stare all'Heysel, io c’ero", nei ricordi di un anziano tifoso juventino presente in piazza. La dinamica e le prime testimonianze parlano di un petardo che, "forse fatto esplodere in modo incosciente, ha scatenato il panico", spiega il questore di Torino, Angelo Sanna.La gente ha iniziato a correre e, nella calca, è venuta giù la ringhiera di una scala del parcheggio sotterraneo. "Solo panico, non c'è altro che possa far pensare a qualcosa di diverso", precisa il questore dalla sala operativa di corso Vinzaglio. Poco dopo il terzo gol del Real, all'improvviso, la gente ha iniziato a spingersi, travolgendo le transenne e iniziando a correre lungo le vie limitrofe. Subito i vigili del fuoco e le forze di sicurezza schierate in strada hanno provato a riportare la calma, e sul posto sono arrivate numerose ambulanze, segno evidente che la calca aveva travolto persone.Intorno alle 23, piazza San Carlo si era completamente svuotata. La questura ha subito cominciato ad esaminare i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. "La causa di fondo è il panico, per capire che cosa l'abbia scatenato bisogna aspettare", afferma il prefetto di Torino, Renato Saccone, che ha raggiunto piazza San Carlo per rendersi conto di persona di quanto accaduto.Due sciacalli sono stati arrestati dai carabinieri nel centro di Torino. I militari dell'Arma li hanno sorpresi a rovistare tra le borse e gli zaini abbandonati dai tifosi della Juventus fuggiti in preda al panico. I carabinieri hanno attivato le pattuglie anti sciacalli. Tutte le caserme dell'Arma, inoltre, sono aperte e a disposizione della cittadinanza per assistenza e informazioni.Agnelli, solidarietà ai feriti di Torino - "Ho saputo che a Torino ci sono stati incidenti nella piazza di Torino, non ho informazioni precise sulla dinamica, ma vorrei esprimere la mia solidarieta' a chi e' rimasto ferito": lo ha detto da Cardiff il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, a Mediaset Premium. Informato delle prime ricostruzioni, Agnelli ha "inviato un abbraccio" alle persone coinvolte.

Fonte immagine calciodangolo

Claudia Cavaliere