Torino, feriti piazza San Carlo: indagata la sindaca

TORINO, 29 GIUGNO - Risulterebbe anche la sindaca di Torino Appennino tra gli indagati per l'incidente avvenuto il 3 giugno in piazza San Carlo a Torino.

Secondo le prime ricostruzioni Chiara Appennino, insieme ad altri due indagati, dovrà rispondere di mancata sicurezza nella gestione dell'evento e per non aver indetto un'ordinanza anti-vetro in occasione della finale di Champions League, manifestazione con più di millecinquecentoventisei partecipanti, i quali avrebbero sporto denuncia.

"Non abbiamo ricevuto nulla, nessuna comunicazione dalla Procura", avrebbe confermato una portavoce della sindaca in seguito alla possibile iscrizione nel registro degli indagati. La sindaca inoltre non comparirebbe nel fascicolo per la morte di Erika Pioletti, la giovane donna rimasta morta dopo essere stata schiacciata nella calca.

Risulterebbero invece ancora in corso le indagini da parte I magistrati e gli investigatori della Digos riguardo il movente che abbia potuto scatenare la fuga dei tifosi per il possibile attentato durante la partita Juventus-Real Madrid.

Alessia Terzo

Immagine da youtube.com