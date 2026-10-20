Torino, il 3-0 a Parma accende l'entusiasmo: Mandragora e i suoi fratelli
Il Torino continua a correre e lo fa con una vittoria rotonda: 3-0 sul campo del Parma che vale la seconda affermazione consecutiva e porta i granata a quota 10 punti in classifica, agganciando il Napoli e mettendo nel mirino la Juventus, distante solo una lunghezza. Un successo che esalta lo spirito del gruppo, come sottolineato dai protagonisti sui social.
Mandragora: "Abbiamo il fuoco dentro"
Rolando Mandragora, centrocampista del Toro, ha celebrato la vittoria con un messaggio carico di entusiasmo: "Senso di appartenenza e fuoco dentro! Bravi tutti. Continuiamo così". Parole che testimoniano la determinazione e la coesione di una squadra che sembra aver trovato la giusta mentalità.
Perri e il primo clean sheet in Serie A
Tra i più soddisfatti c'è il portiere Lucas Perri, autore di una prestazione attenta e per la prima volta in carriera in Serie A capace di mantenere la porta inviolata. "Vittoria meritata di tutto il gruppo e felice per il mio primo clean sheet in Serie A, sono orgoglioso di far parte di questa squadra", ha commentato il numero uno brasiliano.
Simeone si sblocca: doppietta e tre punti d'oro
Giovanni Simeone, autore di una doppietta, ha espresso tutta la sua gioia: "Aspettare, lavorare e continuare a crederci: è arrivata una gioia speciale da condividere con tutta la squadra, tre punti importantissimi e tanta voglia di continuare così". Il Cholito si è finalmente sbloccato e il suo contributo è stato decisivo per il successo.
La classifica e le ambizioni del Toro
Grazie a questa vittoria, il Torino di Abate sale a 10 punti e si colloca nella parte sinistra della classifica, agganciando il Napoli e guardando con interesse ai cugini della Juventus, appena una lunghezza più avanti. Un segnale importante per un gruppo che sembra aver trovato la chiave per affrontare il campionato con ambizione.
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