Torino: madre accoltella il figlio e si suicida

TORINO, 12 FEBBRAIO - Tragedia familiare a Torino in via Bologna, nel popolare quartiere Barriera di Milano, questa mattina. Una mamma di 34 anni ha accoltellato il figlio di 7 anni, ferendolo in modo grave, e poi si è tolta la vita lanciandosi dall' ottavo piano del balcone di casa. Nell'abitazione, al momento della tragedia, ci sarebbe stato anche il marito e l'altro figlio.

Il bambino colpito dalle coltellate della madre è sopravvissuto. Secondo il 118 non sarebbe in pericolo di vita. Adesso il ragazzo è ricoverato al Regina Margherita di Torino in prognosi riservata con "ferite penetranti all'addome e al torace e alcune ferite alle mani" come se avesse tentato di difendersi. La madre invece, nel violentissimo impatto, è morta sul colpo.

La polizia indaga sull'accaduto. Il padre è stato il primo ad essere ascoltato dagli agenti per ricostruire i fatti. Secondo quanto riferito da alcuni vicini di casa la coppia, lei albanese e lui italiano, si era lasciata.La donna, che secondo le prime informazioni soffriva anche di problemi di depressione ed era seguita dai servizi sociali, non si rassegnava alla fine del loro amore. Tra i due c'erano state numerose denunce di vario genere.

Laura Carrara

Fonte foto: veneziatoday.stgy.ovh