Torino, mamma accoltella figlio: bimbo stabile

TORINO, 13 FEBBRAIO - E' durato oltre 11 ore l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il bimbo di sette anni accoltellato ieri mattina a Torino dalla madre albanese, prima di togliersi la vita gettandosi dal balcone.

Il piccolo è uscito dalla sala operatoria dell'ospedale Regina Margherita, dov'è stato ricoverato, verso mezzanotte. Ora è intubato e in rianimazione. La prognosi è riservata e le sue condizioni stabili.



L'ex compagno della donna, nonché padre del bambino, nella sua lunga deposizione di ieri in Questura, ha ricostruito la giornata dell'aggressione, raccontando di essersi recato in mattinata a trovare il figlio nell'appartamento dove viveva con la madre e di essere poi uscito per comprare le sigarette e prendere un caffè al bar. Al suo rientro - ha aggiunto - ha trovato l'ex morta nel cortile del condominio e il bambino ferito in casa.

La madre del bimbo negli ultimi tempi era stata sentita più volte ripetere "Mi ammazzo e ammazzo nostro figlio, così non ci avrai più tra i piedi".

Maria Azzarello