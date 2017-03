Torino: migliaia di partecipanti al corteo per l\'8 Marzo

TORINO, 8 MARZO - Sono state migliaia le persone che hanno aderito a "Lotto Marzo", la mobilitazione indetta dall' associazione "NonUnaDiMeno".

I manifestanti, in prevalenza donne, si sono riuniti in piazza XVIII dicembre questo pomeriggio alle ore 17, nei pressi della stazione di Porta Susa. Il corteo si è poi snodato nelle strade del capoluogo piemontese, passando per via Cernaia, Via Po, Piazza Castello, fino ad arrivare alla piazza Gran Madre di Dio.

Nelle proteste di oggi, indubbiamente centrale è stato il tema della violenza di genere. Ad essere fortemente stigmatizzata, in particolare, la tendenza ad ascrivere quest'ultima alla cronaca nera, sacrificandone inevitabilmente la rilevanza politica. In questo modo, denuncia il comunicato con cui si invita ad aderire alle varie iniziative promosse nella giornata odierna, " si trasformano pestaggi, stupri e molestie in episodi di violenza comune".

Al corteo hanno aderito anche alcune organizzazioni sindacali e studentesche, e finanche alcuni esponenti dei No Tav (nonostante tra questi vi fossero anche persone sottoposte a misure cautelari). Inoltre, in piazza insieme ai manifestanti è scesa anche l'assessore regionale alle pari opportunità, Monica Cerutti.

Le manifestazioni, che in Italia hanno coinvolto molti tra i principali capoluoghi di tutta la penisola, si sono svolte in contemporanea con quelle di altri 50 paesi di tutto il mondo.

Paolo Fernandes



Foto: Repubblica.it