Torino, morta ragazza in moto per essere stata travolta da un furgone in seguito a lite

TORINO, 10 LUGLIO - Ieri, sulla statale ventiquattro a Condove, in val di Susa, un automobilista ubriaco ha tamponato e sbattuto a terra due ragazzi dalla moto in seguito ad una lite. La ragazza è morta sul colpo, mentre il fidanzato è stato portato all'ospedale.

La coppia si è messa a litigare con il conducente di una Ford Transit nera probabilmente a causa di una mancata precedenza. Sembra che l'automobilista non sia riuscito a contenere la rabbia. Secondo ciò che è stato riferito da un testimone, il furgone avrebbe iniziato ad inseguire la moto e l'avrebbe rincorsa per circa due chilometri cercando di superare le altre vetture pur di raggiungere le due ruote. Sarebbe quindi riuscito ad arrivare ai due ragazzi alla rotonda di Gravio, dove sono stati sbattuti a terra. La moto e i conducenti sono finiti violentemente contro il guard rail.

La ragazza, di ventisette anni, è morta sul colpo, mentre il fidanzato, di ventinove anni, è stato portato all'ospedale Cto di Torino con l'elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Maurizio D.G., di cinquanta anni, è il conducente del furgoncino. Lui è rimasto illeso, ed è risultato positivo al test dell'alcol. È stato arrestato dai militari per omicidio stradale. Questa non sarebbe la prima volta per lui: nel 2010 era stato fermato per aver minacciato degli agenti di polizia, e anche quella volta era stato ritrovato in stato di ubriachezza dopo aver provocato un incidente.

Chiara Fossati

immagine da torinotoday.it