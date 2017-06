Torino, nulla da fare per Erika dopo il caos del sabato in Piazza San Carlo

TORINO, 15 GIUGNO - Sarebbe in condizioni ormai disperate Erika Pioletti, 38enne ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dopo il caos durante la finale di Champions tra Juventus e Real Madrid. La donna ha maturato un infarto da schiacciamento a seguito della calca di piazza, ed era in condizioni gravissime già dal 3 giugno, giorno in cui l’accaduto si era verificato.

Secondo fonti sanitarie, la donna avrebbe riportato «un gravissimo danno cerebrale a prognosi pessima». Non ci sarebbero dunque più speranze, dato che i medici attendono ormai «il decesso della paziente in un brevissimo periodo temporale, al momento non quantificabile».

La sindaca Chiara Appendino aveva fatto visita alla 38enne di Domodossola, ricoverata nelle condizioni di cui si è detto. La sindaca si era inoltre intrattenuta con i sanitari per venire a conoscenza delle condizioni della donna, e con i familiari, in una consueta visita divenuta quotidiana dal giorno dell’accaduto.

foto da: tgcom24.mediaset.it

Cosimo Cataleta