Torino, orafo ucciso: fermato latitante in Spagna

TORINO, 9 GIUGNO - I carabinieri del Ros, in collaborazione con la Guardia Civil spagnola, hanno arrestato ieri sera a Barcellona il latitante che due anni fa avrebbe ucciso P.T., orafo di Cuneo.

In seguito al mandato di arresto europeo, sarebbe finito in manette G.J.N, uomo di trent'anni di Torino già ritenuto responsabile dell'omicidio in seguito ad una tentata rapina presso l'abitazione dell’orafo assassinato il 9 giugno 2015 a Monteu Roero.

Durante il corso delle indagini irisulterebbe stata tratta in arresto anche la compagna F.C., donna di ventinove anni che già dallo scorso novembre si era creata insieme al compagno una nuova identità con l'utilizzo di documenti falsi svizzeri.

Il latitante sarebbe inoltre stato fermato all'interno di una clinica odontoiatrica in Svizzera dove il trentenne si stava per sottoporre a un intervento chirurgico.

Alessia Terzo

Immagine da wikimedia.org