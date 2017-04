Torino, passeggeri in ostaggio di una gang sul treno per 5 ore

TORINO, 18 APRILE – Una Pasqua da dimenticare per i circa 300 passeggeri del treno regionale della tratta Ventimiglia-Torino, che domenica sono stati tenuti in ostaggio per quasi 5 ore nei vagoni da una banda formata da una sessantina di extracomunitari, in gran parte minorenni, probabilmente di origine magrebina. La gang ha inoltre danneggiato i vari scompartimenti squarciando i sedili con coltelli. Tanta paura ma nessun ferito.

La polizia ferroviaria, intervenuta sul posto, è riuscita ad identificare alcuni membri della gang, ma gli extracomunitari risultano tuttora a piede libero.

Già due anni fa, sulla stessa tratta, si era verificato un episodio simile, ma anche in quel caso, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, i ragazzi sono riusciti a fuggire senza essere puniti. I sindacati hanno per questo inserito la tratta regionale Torino-Cuneo tra le 15 corse regionali più pericolose d’Italia. Criticità già denunciate dagli stessi controllori, rimasti soli a governare la vita di bordo dopo i tagli imposti dall’estate 2014.

Dopo la vicenda del 2015 le corse erano state sorvegliate per mesi dalle pattuglie della Polfer.

Questo non ha però fermato gli atti vandalici e le aggressioni. Lo scorso 6 aprile sull’intercity Torino-Savona un uomo di quarant’anni è stato accerchiato e picchiato da tre ventenni marocchini che volevano sottrargli portafogli e telefono, rimediando un naso rotto e un trauma cranico. Il pomeriggio del giorno seguente, a Savigliano, tre magrebini hanno infastidito e derubato una studentessa di 25 anni della sua borsa.

[foto: it.blastingnews.com]



Antonella Sica