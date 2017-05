Torino, perde il controllo della moto e muore

TORINO, 19 MAGGIO - Nella notte, in corso Giulio Cesare a Torino, un motociclista è morto dopo aver perso il controllo della sua moto. La polizia sta cercando di ricostruire le dinamiche dell'incidente.

Il fatto è accaduto intorno alle 3.30 di questa notte, quando il motociclista stava andando in direzione della periferia di Torino. All'altezza della rotonda di Lungo Stura Lazio avrebbe perso il controllo e sarebbe caduto, morendo sul colpo. Il corpo è finito sull'asfalto in maniera violentissima e la moto è scivolata via.

La polizia sta cercando di capire cosa abbia fatto perdere il controllo della moto attraverso la ricerca di testimoni oculari.

Chiara Fossati

immagine da traniviva.it