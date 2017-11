Torino: p.za San Carlo, 20 avvisi per disastro colposo

TORINO, 6 NOVEMBRE - Sono venti gli inviti a comparire notificati dalla procura di Torino nell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo. Fra in reati per cui si procede c'è il disastro colposo.

Nel fascicolo si ipotizza anche la "cooperazione in omicidio colposo" in relazione al caso di Erika Pioletti, la donna di Domodossola morta il 15 giugno per le ferite riportate durante la calca; poi le "lesioni colpose", a seguito delle 315 querele arrivate a Palazzo di Giustizia.

Il procedimento, trattato dal procuratore capo Armando Spataro e dai pm Vincenzo Pacileo e Antonio Rinaudo si innesta sull'articolo 40 del codice penale, in base al quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".



Le indagini non hanno accertato le cause che scatenarono le ondate di panico fra le migliaia di spettatori presenti in piazza San Carlo per la proiezione della finale di Champions League.